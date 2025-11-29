Le Hezbollah promet une riposte après l’élimination de son chef militaire au Liban

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé vendredi que son organisation « a le droit de répondre » à l’élimination de son chef d’état-major militaire, Haytham Ali Tabatabai,

éliminé dimanche dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. Dans une allocution télévisée, Qassem a dénoncé « une agression flagrante et un crime odieux », tout en précisant que la milice pro-iranienne « choisira elle-même le moment de sa réponse ».

Selon lui, Tabatabai se trouvait en réunion avec quatre de ses proches collaborateurs pour « préparer des actions futures » lorsque le bâtiment a été frappé. Cette élimination constitue la plus haute perte du Hezbollah depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu de novembre 2024, conclu après plus d’un an d’affrontements déclenchés par l’attaque du Hezbollah contre Israël le 8 octobre 2023.

Qassem a reconnu que la situation reste explosive : « Une guerre plus tard ? C’est possible. La possibilité d’aucune guerre existe aussi. » Il a néanmoins exprimé l’espoir que la visite du pape Léon au Liban dimanche « puisse contribuer à instaurer la paix et mettre fin à l’agression israélienne ».

Israël, de son côté, affirme que ses récentes frappes répondent à des violations du cessez-le-feu par le Hezbollah. L’accord autorise l’État hébreu à intervenir contre toute menace immédiate, mais prévoit que les autres différends soient traités par une commission internationale. Malgré l’obligation de retrait complet du sud du Liban, l’armée israélienne maintient des positions sur cinq sites stratégiques.

Tabatabai, responsable du Hezbollah depuis les années 1980, avait dirigé la force Radwan, supervisé les opérations en Syrie et au Yémen, puis orchestré la reconstruction militaire du mouvement terroriste après la guerre de 2024. Selon Israël, il était devenu « le responsable central de la conduite des combats » et travaillait activement à rebâtir les capacités de l’organisation.