Le Hezbollah publie une photo de Hassan Nasrallah, un an après son élimination

Un an jour pour jour après l’élimination de Hassan Nasrallah par Israël, le Hezbollah a diffusé ce samedi une image présentée comme le dernier témoignage visuel de son ancien chef. Le cliché, relayé par la chaîne libanaise Al-Mayadeen, montre Nasrallah assis dans une salle d’opérations du mouvement terroriste, une carte d’Israël accrochée derrière lui. Selon les médias arabes, la photo aurait été prise seulement quelques jours avant sa mort en septembre 2024.

Ce geste symbolique intervient dans un contexte toujours marqué par les lourdes pertes infligées au Hezbollah lors de la guerre de 14 mois avec Israël. De nombreux commandants militaires et politiques du mouvement ont été éliminés, fragilisant son appareil stratégique, même si le groupe conserve une forte assise au Liban.

À l’occasion de cet anniversaire, le président libanais Joseph Aoun a livré une déclaration solennelle. « La loyauté envers les victimes ne peut se traduire que par l’unité et la cohésion autour d’un projet de véritable État fort et juste », a-t-il affirmé, appelant ses compatriotes à se rassembler derrière « une armée unique et des institutions constitutionnelles capables de protéger la souveraineté et la dignité du pays ».

Pour le Hezbollah, la publication de cette photo vise à entretenir l’héritage de son chef disparu et à réaffirmer sa "résistance" face à Israël. Mais pour une partie de la société libanaise, elle illustre surtout la persistance d’un mouvement terroriste accusé d’entraîner le pays dans un cycle de violences sans issue.