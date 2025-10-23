Le Hezbollah relance sa production de missiles au nord du Litani

Selon plusieurs sources sécuritaires, le Hezbollah a repris la production de missiles de précision et de longue portée, concentrant désormais l’essentiel de ses activités au nord du fleuve Litani, loin de la surveillance directe de la FINUL et de Tsahal.

Le mouvement terroriste chiite, frappé à de multiples reprises au sud du Litani, a déplacé ses infrastructures civiles et militaires — notamment ses sociétés de construction et de béton servant de façade — vers des zones plus sûres du centre et du nord du Liban.

Selon Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires, le Centre de recherche Alma, dirigé par Tal Beeri, doit publier dans les prochains jours un rapport complet sur cette accélération du processus de réarmement. D’après Beeri, la ralentissement des opérations de l’armée libanaise favorise largement le redéploiement du Hezbollah, qui n’a aucune intention de se désarmer.

Sur le terrain, 90 % des habitants des villages frontaliers auraient quitté la zone, laissant un vide exploité par le mouvement chiite. Si le Hezbollah n’a quasiment plus de présence visible le long de la frontière, ses activités logistiques et industrielles n’ont pas cessé.

Par ailleurs, l’armée israélienne aurait réduit ses frappes contre les sites de trafic d’armes entre la Syrie et le Liban, ce qui facilite les acheminements d’équipements au profit du Hezbollah.

Selon Beeri, les forces du général Al-Sharaa, en charge de la lutte contre la contrebande au Liban, annoncent chaque semaine la saisie de cargaisons destinées à l’organisation chiite — preuve, selon lui, que le Hezbollah poursuit activement sa reconstruction militaire, loin du regard direct d’Israël.