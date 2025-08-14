Le Hezbollah remercie l’Iran pour son soutien dans la lutte contre Israël

Articles recommandés -

Le chef du Hezbollah, Naim Qassem, a rencontré à Beyrouth Ali Larijani, président du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, et lui a exprimé sa gratitude pour l’appui constant de Téhéran dans la lutte contre Israël. Selon un communiqué du mouvement terroriste chiite libanais, Qassem a salué « le soutien permanent apporté au Liban et à sa résistance face à l’ennemi israélien ».

Il a également remercié l’Iran pour son engagement en faveur de « l’unité, de la souveraineté et de l’indépendance » du Liban, soulignant « les liens fraternels » entre les peuples libanais et iranien.

Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions politiques internes au Liban. De récentes déclarations de responsables iraniens soutenant le maintien de l’arsenal militaire du Hezbollah ont suscité la colère des autorités libanaises. Le gouvernement a en effet confié à l’armée la mission d’élaborer, d’ici la fin de l’année, un plan visant à désarmer la formation, considérée comme un « État dans l’État » et dotée d’un armement supérieur à celui de l’armée régulière. Fondé en 1982 avec l’appui de Téhéran, le Hezbollah a mené plusieurs conflits contre Israël et reste un acteur militaire et politique central au Liban. L’appui affiché de l’Iran à sa branche armée risque de compliquer davantage les efforts de Beyrouth pour limiter son influence et répondre aux pressions internationales en faveur de sa démilitarisation.