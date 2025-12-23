Le Hezbollah se plaint du manque de financement iranien

Le Hezbollah exprime son mécontentement face à l'insuffisance des fonds versés par l'Iran, selon des informations diffusées lundi soir par la chaîne publique israélienne Kan. Ces derniers mois, les hauts responsables du Hezbollah et les Gardiens de la Révolution iraniens ont négocié le budget que Téhéran allouerait cette année à l'organisation terroriste libanaise. Le Hezbollah réclamait environ deux milliards de dollars, soit le double de la somme que l'Iran souhaitait accorder et qui a finalement été retenue lors de l'accord.

Au cours de l'année écoulée, l'Iran a transféré des centaines de millions de dollars au Hezbollah pour financer sa reconstruction après la guerre contre Israël. Les membres actifs du mouvement terroriste chiite continuent de percevoir des salaires mensuels considérés comme élevés selon les standards libanais.

L'organisation terroriste se procure du matériel militaire auprès de clans en Syrie. Sur le terrain, de nombreuses brigades du Hezbollah semblent avoir été épargnées par les difficultés économiques, maintenant leurs niveaux de rémunération, d'effectifs, de recrutement et d'entraînement.

Toutefois, l'insatisfaction persiste au sein du mouvement terroriste. La guerre contre Israël a coûté au Hezbollah des quantités massives d'armements et d'équipements militaires accumulés pendant deux décennies. Reconstituer cet arsenal nécessite des sommes colossales que les fonds actuellement alloués par Téhéran ne permettent pas de couvrir entièrement.