Le Hezbollah se réarme malgré les frappes israéliennes et la supervision libanaise

Selon une information publiée par le Wall Street Journal et confirmé par des sources israéliennes, le Hezbollah est en train de se réarmer massivement malgré les efforts de l’armée libanaise pour le désarmer et les frappes quasi quotidiennes de Tsahal dans le sud du Liban. Les renseignements israéliens indiquent que le groupe chiite accumule de nouveaux stocks de missiles, roquettes, pièces d’artillerie et équipements militaires, certains acheminés via la Syrie ou par voie maritime, d’autres fabriqués directement sur le sol libanais.

Des responsables arabes du renseignement précisent que le Hezbollah a changé de stratégie, adoptant une structure plus décentralisée et souple, comparable à celle du Hamas dans la bande de Gaza après les lourdes pertes subies au cours de la guerre. Ce mode opératoire, inspiré de ses méthodes des années 1980, renforce sa résilience face aux attaques ciblées.

À Jérusalem, la colère monte : l’accord conclu avec le Liban en 2024 prévoyait un contrôle strict de l’arsenal du Hezbollah, mais le processus de désarmement est au point mort. Israël accuse Beyrouth d’inaction et menace d’intervenir seule si la situation perdure.

Depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, Tsahal aurait frappé plus de 1 000 cibles liées au Hezbollah à travers le Liban, tout en partageant des renseignements précis avec l’armée libanaise.

Mais le groupe terroriste, loin d’être affaibli, recrute de nouveaux combattants et regagne en puissance, suscitant une inquiétude croissante à Jérusalem et dans les chancelleries occidentales.