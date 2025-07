Le Hezbollah se réorganise pour un conflit et gèle les remboursements d’Al-Qard Al-Hassan (média saoudien)

Articles recommandés -

La chaîne saoudienne Al-Hadath a rapporté dimanche que Hezbollah intensifie sa préparation militaire, mobilisant ses combattants pour tout scénario. Dans ce contexte, l’association financière Al-Qard Al-Hassan, surnommée « la banque de Hezbollah », a annoncé le report des paiements et des remboursements de prêts pour préserver ses fonds, priorisant les besoins sécuritaires.

Cette décision risque de nuire à la crédibilité de l’institution et d’affecter les nombreux membres de Hezbollah ayant contracté des emprunts. Al-Qard Al-Hassan, créé en 1983 avec une licence du gouvernement libanais, se présente comme une organisation offrant des prêts sans intérêt conformes aux principes islamiques. Avec plus de 30 agences, principalement dans les zones chiites de Beyrouth, du sud du Liban et de la Bekaa, elle constitue un pilier économique pour les partisans de Hezbollah. Cependant, cette mesure pourrait fragiliser le soutien financier de l’organisation. En 2007, le Trésor américain a imposé des sanctions, accusant Al-Qard Al-Hassan de servir de façade pour gérer les finances de Hezbollah et accéder au système financier international. Récemment, la Banque centrale libanaise a interdit aux institutions financières tout contact avec cette entité, tandis qu’Israël a ciblé ses agences lors de l’opération « Flèches du Nord » en 2024.