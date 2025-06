Le Hezbollah tente de rétablir sa présence dans le sud du Liban

Le Hezbollah cherche à reconstituer son implantation dans les villages chiites du sud du Liban en déclin, utilisant une association civile pour fournir des structures temporaires aux résidents, lesquelles sont ensuite destinées à devenir des avant-postes terroristes. Les funérailles récentes d'un opérateur du Hezbollah tué dans le sud du Liban illustrent cette situation complexe. Des centaines de sympathisants de l'organisation terroriste ont défilé dans les rues jonchées de décombres du village d'Aita al-Shaab, agitant des drapeaux du Hezbollah et scandant des chants religieux associés au groupe, à courte distance des troupes israéliennes positionnées le long de la frontière.

Mohammad Ali Srour avait été tué dans une frappe de drone visant un véhicule sur la route Aita al-Shaab-Debel. Selon le diffuseur libanais Al-Jadeed, les funérailles se sont déroulées "sous les yeux des soldats israéliens positionnés dans la zone d'al-Raheb". Israël continue de surveiller les activités du Hezbollah au Liban, et les frappes aériennes en cours reflètent la pression militaire soutenue. Mercredi, les médias libanais ont rapporté qu'Israël avait distribué des tracts menaçant un haut responsable du Hezbollah résidant dans le village de Yaroun, Mohammad Abbas Shahin. Le message avertissait Shahin qu'il était sous surveillance aérienne et terrestre et l'exhortait, "pour son propre bien et celui des résidents de Yaroun", à ne pas coopérer avec l'association Wa A'inu Ala al-Birr.

Ce groupe affilié au Hezbollah a fait don de structures portables à plusieurs villages du sud du Liban, dont beaucoup ont été ciblés par Tsahal ces derniers mois. Le centre de recherche Alma, qui étudie les développements sécuritaires dans le nord d'Israël, a publié un rapport en avril détaillant l'utilisation de cette association par le Hezbollah : "Les activités caritatives et d'aide sociale de l'association font partie de la stratégie d'influence plus large du Hezbollah." Parallèlement, la télévision Al-Manar du Hezbollah a rapporté que "quatre bateaux israéliens ont franchi la ligne de bouées et enlevé un pêcheur de son bateau au large de Ras al-Naqoura".