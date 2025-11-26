Le Jihad islamique établit une présence militaire en Syrie avec l'aval du régime

Tandis que le Hamas se renforce au Liban et intensifie sa coopération avec le Hezbollah, le Jihad islamique palestinien installe discrètement une force militaire significative en territoire syrien, révèle mercredi la chaîne publique israélienne Kan.

L'organisation terroriste renforcerait ainsi depuis plusieurs semaines ses positions militaires en Syrie, particulièrement dans les camps de réfugiés palestiniens de la région de Damas. Cette implantation concernerait principalement la branche armée du mouvement.

Le Jihad islamique considère la Syrie comme un terrain stratégique pour établir une infrastructure militaire face à Israël. Cette appréciation repose notamment sur l'interdiction informelle imposée par Washington à l'État hébreu de mener des frappes sur le sol syrien, créant ainsi une zone relativement protégée pour les opérations du groupe.

Plus révélateur encore, le régime d'Ahmed al-Sharaa dispose d'un émissaire spécial chargé de maintenir le dialogue avec la direction du Jihad islamique. Les autorités syriennes sont parfaitement conscientes du renforcement militaire de l'organisation sur leur territoire.

Cette présence armée pourrait, le moment venu, constituer une menace pour les objectifs israéliens dans le nord du pays. La situation illustre la complexité du paysage sécuritaire régional post-conflit syrien, où différents acteurs palestiniens cherchent à se repositionner stratégiquement.

L'implantation du Jihad islamique en Syrie s'inscrit dans une recomposition plus large des forces hostiles à Israël au Levant. Alors que le Hamas privilégie le Liban comme base arrière, le Jihad islamique semble miser sur la Syrie, profitant d'un contexte géopolitique qui limite la marge de manœuvre militaire israélienne dans cette zone.

Cette révélation soulève des questions sur l'avenir de la stabilité frontalière entre Israël et la Syrie, et sur la capacité du nouveau régime syrien à contrôler, ou à tolérer, la présence de groupes armés palestiniens sur son territoire.