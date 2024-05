Le Jihad islamique palestinien publie une vidéo de propagande de l'otage Sasha Trupanov

Le Jihad islamique palestinien a diffusé une courte vidéo de propagande montrant l'otage Alexander (Sasha) Trupanov dans la bande de Gaza.

Cette vidéo de 30 secondes n'est pas datée et aucune autre information n'indique quand elle a pu être filmée. Dans la vidéo, Trupanov s'identifie et déclare que dans les prochains jours, "il parlera de ce qui lui est arrivé ainsi qu'à d'autres otages dans la bande de Gaza". Le Jihad islamique et le Hamas ont déjà diffusé des vidéos similaires d'otages pour mettre la pression sur le gouvernement israélien. Sasha a été enlevé le 7 octobre dans le kibboutz Nir Oz avec sa mère, Yelena, sa grand-mère, Tati, et sa petite amie, Sapir Cohen, qui ont toutes été libérées dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu temporaire entre le Hamas et Israël fin novembre. Son père, Vitaly Trupanov, a été assassiné lors de l'assaut du Hamas.