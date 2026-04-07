Le Koweït exhorte ses citoyens à rester chez eux à partir de minuit

Les autorités koweïtiennes ont appelé mardi leurs citoyens et résidents à rester chez eux entre minuit et 6 heures du matin, dans un contexte de fortes tensions régionales et de crainte d’une escalade imminente. Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur a présenté cette mesure comme « préventive », alors que l’expiration de l’ultimatum fixé par le président américain Donald Trump à l’Iran fait redouter une intensification des opérations militaires.

Cette consigne exceptionnelle intervient dans un climat d’incertitude marqué par la multiplication des frappes et des menaces croisées au Moyen-Orient. Washington a en effet prévenu qu’en l’absence d’accord avec Téhéran, des frappes pourraient viser des infrastructures stratégiques iraniennes, notamment des ponts et des centrales électriques.

Le Koweït, situé à proximité de zones de conflit et abritant des installations militaires sensibles, cherche ainsi à anticiper d’éventuelles retombées sécuritaires sur son territoire.