Le Liban déclare avoir achevé le désarmement du Hezbollah dans le sud du pays, Israël conteste

L'armée libanaise a annoncé ce jeudi avoir atteint son objectif de démantèlement des organisations armées dans le sud du pays, dont le Hezbollah, à l'exception des zones "restant sous occupation israélienne". Israël rejette cette affirmation, estimant que le Hezbollah continue d'opérer près de la frontière.

Dans un communiqué, l'armée libanaise a affirmé que "le contrôle total de la sécurité dans le sud est désormais entre les mains de l'armée libanaise". Elle a déclaré avoir mené des opérations de localisation et de déminage de tunnels souterrains et de munitions non explosées, et a souligné que tous les éléments armés non militaires avaient été évacués de la zone située au sud du fleuve Litani.

« Les seules armes légales dans le sud sont celles détenues par les forces de sécurité libanaises », a précisé l'armée dans son communiqué, la seule réserve formulée concernant "les territoires encore sous occupation israélienne".

Israël ne se dit pas surpris par cette déclaration, mais conteste fermement sa véracité. Des sources au sein des services de sécurité israéliens affirment que le Hezbollah maintient des infrastructures militaires et des postes d'observation près de la frontière, et qu'il renforce même la présence d'agents armés, notamment des membres du Hamas. Tsahal mène d'ailleurs des éliminations ciblées presque quotidiennes de terroristes du Hezbollah chargés de restaurer les capacités militaires de l'organisation dans le sud du pays.

Selon l'analyse israélienne, cette déclaration vise à exercer une pression politique en vue d'éventuelles actions internationales, mais ne reflète aucun changement concret sur le terrain. Les autorités israéliennes estiment que l'armée libanaise cherche à présenter une situation maîtrisée pour accélérer le retrait des forces israéliennes du sud du Liban.