Le Liban demande à l’ambassade d’Ukraine de livrer un suspect lié au Mossad

Le Liban a demandé à l’ambassade d’Ukraine à Beyrouth de lui remettre un homme qui s’y est réfugié et qui est soupçonné de collaborer avec le Mossad israélien, selon un haut responsable sécuritaire et une source du Hezbollah cités par l’AFP.

Selon ces sources, il s’agirait d’un ressortissant syro-palestinien disposant également de la nationalité ukrainienne. Il aurait été arrêté en septembre après avoir stationné une moto piégée sur une route menant à l’aéroport de Beyrouth, dans la banlieue sud de la capitale, fief du Hezbollah, organisation soutenue par l’Iran et classée terroriste par plusieurs pays. L’engin explosif, dissimulé dans une batterie, aurait été destiné à une attaque dans cette zone sensible.

Toujours selon le Hezbollah, l’homme a été détenu jusqu’au déclenchement récent des hostilités avec Israël. Le 6 mars, une frappe israélienne sur un bâtiment voisin de son lieu de détention aurait permis son évasion, après quoi il s’est réfugié à l’ambassade d’Ukraine.

Les services de sécurité libanais affirment avoir arrêté cinq autres personnes soupçonnées d’appartenir à la même cellule, désormais poursuivies par la justice. Le chef de la Sûreté générale, Hassan Choukeir, indique que l’ambassade ukrainienne a sollicité l’autorisation de faire quitter le territoire à cet individu, affirmant qu’il avait perdu son passeport.

Après vérification, les autorités libanaises ont identifié le suspect comme étant recherché par la justice et impliqué dans une cellule liée au Mossad, accusée de préparer des assassinats et des attentats dans la banlieue sud de Beyrouth. Le Liban exige désormais sa remise aux autorités locales.

Dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et le Liban, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées ces dernières années pour des faits similaires, certaines ayant été condamnées à de lourdes peines de prison.