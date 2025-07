Le Liban interdit les transactions avec la banque du Hezbollah

Articles recommandés -

La Banque centrale du Liban a ordonné ce mardi à toutes les institutions financières du pays de cesser leurs transactions avec Al-Qard Al-Hassan, l'organisation financière affiliée au Hezbollah. Cette mesure représente un nouveau coup dur pour le mouvement terroriste chiite, déjà affaibli par les frappes israéliennes et les sanctions internationales.

Al-Qard Al-Hassan, dont le nom signifie "prêt généreux" en arabe, se présente officiellement comme une organisation caritative enregistrée au Liban. Fondée en 1983, elle fonctionne en réalité comme une véritable banque alternative, opérant sous licence gouvernementale libanaise et respectant les principes financiers islamiques qui interdisent le versement d'intérêts.

L'organisation dispose d'un réseau étendu de plus de 30 agences réparties dans tout le pays, principalement implantées dans les quartiers chiites de Beyrouth, du Sud-Liban et de la vallée de la Bekaa. Elle propose généralement des prêts ne dépassant pas 5 000 dollars et accepte en garantie des dépôts d'or, de bijoux et d'autres biens de valeur.

Une façade pour contourner les sanctions

Le Trésor américain avait déjà imposé des sanctions à Al-Qard Al-Hassan dès 2007, dénonçant son utilisation par le Hezbollah comme couverture pour mener des "activités financières et accéder au système financier international". Cette désignation témoignait de l'importance stratégique de cette institution dans l'écosystème financier du mouvement chiite.

Selon les autorités américaines, l'organisation permettrait au Hezbollah de contourner les restrictions internationales et de maintenir ses activités de financement malgré les sanctions. Cette analyse semble confirmée par l'ampleur des moyens financiers découverts lors des opérations militaires récentes.

Cible prioritaire des frappes israéliennes

En octobre 2024, Tsahal a mené des attaques ciblées contre des installations à Beyrouth identifiées comme appartenant à Al-Qard Al-Hassan. L'armée israélienne avait alors révélé qu'un coffre-fort contenant "des dizaines de millions de dollars du Hezbollah" avait été visé lors de ces opérations.

Ces frappes s'inscrivaient dans une stratégie plus large visant à affaiblir les capacités financières du Hezbollah en s'attaquant à ses sources de financement et à ses réseaux de blanchiment d'argent.

Un étau qui se resserre

La décision de la Banque centrale libanaise intervient dans un contexte de pression croissante sur le Hezbollah et ses institutions affiliées. En interdisant toutes transactions avec Al-Qard Al-Hassan, les autorités monétaires libanaises privent le mouvement chiite d'un outil financier essentiel à ses opérations.

Cette mesure pourrait avoir des répercussions importantes sur les activités du Hezbollah, notamment dans le financement de ses opérations militaires et de son réseau social. Elle témoigne également de la volonté des autorités libanaises de se conformer aux pressions internationales, malgré l'influence politique du Hezbollah dans le pays qui demeure indéniable.