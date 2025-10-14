"Le Liban n’est pas en danger", affirme le président libanais

Selon le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, le président libanais Joseph Aoun a déclaré que le Liban n’était « pas en danger » et devait s’inscrire dans « la voie régionale du règlement des crises ». « Nous ne pouvons plus supporter davantage de guerre, de destruction, de morts et de déplacements », a affirmé Joseph Aoun lundi soir devant des journalistes économiques à Beyrouth.

Il a rappelé que le Liban avait déjà négocié avec Israël, sous l’égide des États-Unis et de l’ONU, pour parvenir à un accord sur la délimitation des frontières maritimes. « Qu’est-ce qui empêcherait que cela se reproduise afin de résoudre d’autres questions en suspens ? » a-t-il demandé, notant que la guerre n’avait « mené à aucun résultat ».

Le président a ajouté qu’Israël elle-même avait dû négocier avec le Hamas, « faute d’alternative après la guerre et la destruction ».

Selon lui, « l’atmosphère générale dans la région est désormais à la recherche d’arrangements », rendant le dialogue « inévitable ». Aoun a conclu en exprimant l’espoir que « viendra le moment où Israël s’engagera à cesser ses opérations militaires contre le Liban », afin de permettre l’ouverture de discussions, « car c’est la seule voie suivie aujourd’hui dans la région ».