Le Liban propose des discussions avec Israël pour éviter une escalade

Le gouvernement libanais tente d’éviter une nouvelle escalade militaire dans la région et a sollicité l’intervention des États-Unis et de plusieurs pays européens afin de parvenir à un cessez-le-feu. Selon des informations du Washington Post, Beyrouth serait même prêt à envisager des discussions directes avec Israël, une perspective longtemps considérée comme taboue dans la politique libanaise.

D’après des responsables cités par le quotidien américain, les autorités libanaises ont engagé une intense activité diplomatique entre Beyrouth, Paris et Washington afin de prévenir une détérioration de la situation sécuritaire. Les responsables libanais auraient notamment demandé un cessez-le-feu immédiat, un soutien international renforcé à l’armée libanaise pour lui permettre de prendre le contrôle de l’arsenal du Hezbollah, ainsi que l’ouverture de discussions directes avec Israël.

Ces éventuelles négociations pourraient se tenir « sous parrainage américain », selon un conseiller du président libanais Joseph Aoun cité par le Washington Post. L’objectif serait de stabiliser durablement la frontière sud du Liban et de réduire l’influence militaire du Hezbollah dans le pays.

Dans ce contexte, Chypre, État membre de l’Union européenne, aurait proposé d’accueillir des pourparlers entre responsables libanais et israéliens, selon une source proche du dossier. Cette initiative viserait à offrir un cadre neutre pour des discussions diplomatiques particulièrement sensibles.

Cependant, ces démarches semblent pour l’instant se heurter à une fin de non-recevoir de la part d’Israël. Selon deux personnes informées des discussions, le gouvernement israélien estime que le moment est venu d’affaiblir durablement le Hezbollah, dont les attaques répétées ont déjà contraint de nombreux habitants du nord d’Israël à quitter leurs foyers.