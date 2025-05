Le Liban reprend le contrôle de son aéroport international des mains du Hezbollah

Dans un tournant majeur pour la souveraineté libanaise, le gouvernement de Beyrouth a entrepris de reprendre le contrôle de son aéroport international, longtemps considéré comme une zone d'influence du Hezbollah. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à réduire l'emprise du groupe chiite sur le pays, comme le révèle une enquête approfondie du Wall Street Journal.

L'aéroport international Rafic Hariri, seule infrastructure aéroportuaire commerciale du Liban, est stratégiquement situé dans une zone densément peuplée du sud de Beyrouth, traditionnellement sous contrôle du Hezbollah. Pendant des années, l'organisation a utilisé cette plateforme comme canal de contrebande et levier de sa domination sur l'État libanais.

"On peut sentir la différence", affirme le Premier ministre libanais Nawaf Salam dans un entretien au Wall Street Journal. "Nous réussissons mieux à lutter contre la contrebande pour la première fois dans l'histoire contemporaine du Liban." Les autorités libanaises ont pris des mesures déterminantes : des dizaines d'employés soupçonnés d'être affiliés au Hezbollah ont été licenciés, selon des responsables militaires et sécuritaires. Les contrebandiers sont désormais arrêtés et les lois existantes enfin appliquées.

Le personnel au sol rapporte un changement significatif dans les procédures : ils ne reçoivent plus d'instructions pour exempter certains avions et passagers des contrôles de sécurité. Fait notable, les vols en provenance d'Iran sont suspendus depuis février, tarissant une route cruciale pour le réapprovisionnement du Hezbollah.

Par ailleurs, l'État libanais déploie de nouvelles technologies de surveillance intégrant l'intelligence artificielle, selon un haut responsable de la sécurité. Cette reprise en main intervient dans un contexte particulier. L'armée libanaise progresse dans le démantèlement des positions et des caches d'armes du Hezbollah dans le sud du pays, exigence centrale de l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël en novembre dernier.

Cet accord a émergé après une campagne israélienne de deux mois combinant opérations de renseignement, frappes aériennes et manœuvres terrestres qui ont décimé la direction du Hezbollah et une partie significative de son arsenal, au prix de milliers de vies libanaises selon le ministère de la Santé local. Le cessez-le-feu a ouvert une fenêtre d'opportunité pour le gouvernement libanais de se réaffirmer après des années de domination du Hezbollah. Le pays a élu un nouveau président plus tôt cette année, surmontant le blocage imposé par le groupe chiite, et renforce son armée dans l'espoir de contrebalancer la présence encore imposante de l'organisation.

Les responsables militaires américains et israéliens expriment leur satisfaction quant aux efforts du gouvernement libanais, tout en reconnaissant qu'il reste beaucoup à faire. Des officiels américains se montrent prudemment optimistes concernant une supervision étatique plus centralisée sous la nouvelle direction technocratique du Liban, dans un environnement où le Hezbollah s'affaiblit et l'opposition publique au groupe s'intensifie.

"Il y a des raisons d'espérer," confie un haut responsable américain impliqué dans le comité international supervisant le cessez-le-feu. "Cela ne fait que six ou sept mois, et nous sommes arrivés à un point que je n'étais pas sûr de pouvoir atteindre dès novembre."

Cette reprise en main de l'aéroport symbolise le lent mais progressif retour de l'État libanais, ouvrant la perspective d'une reconstruction nationale après des décennies d'influence étrangère et de pouvoir parallèle.