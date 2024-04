Le maire d'Istanbul qualifie le Hamas d'"organisation terroriste", se démarquant d'Erdogan

Dans une interview accordée à CNN dimanche, le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, a qualifié le Hamas d'"organisation terroriste", se distinguant ainsi du président turc Recep Tayyip Erdogan. "Le Hamas a bien sûr mené une attaque en Israël qui nous attriste profondément, et toute structure organisée qui perpètre des attentats terroristes et tue des gens en masse est considérée par nous comme une organisation terroriste", a déclaré Imamoglu à CNN.

https://twitter.com/i/web/status/1784526793531179256 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Malheureusement, la même chose arrive aujourd'hui aux Palestiniens innocents en Israël", a-t-il ajouté. "Je demande que ces deux questions soient évaluées dans ce contexte et que l'oppression brutale des Palestiniens cesse immédiatement."

"Nous interprétons l'attaque du Hamas comme une mauvaise attaque, une très mauvaise situation, comme un attentat terroriste. Mais nous représentons aussi une compréhension qui s'oppose à l'oppression des Palestiniens et au meurtre de femmes et d'enfants", a déclaré Imamoglu à CNN.

Considéré comme un probable candidat à la présidentielle de 2028, les propos du maire d'Istanbul contrastent fortement avec les critiques virulentes d'Erdogan à l'égard d'Israël, alors que ce dernier combat le Hamas, que le président - lui-même ancien maire d'Istanbul - soutient ouvertement. En décembre, Erdogan avait déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahou était "pire qu'Hitler" pour la façon dont il mène la guerre de "l'État terroriste" israélien à Gaza.

Erdogan a également récemment rencontré en Turquie le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, pays où l'organisation terroriste palestinienne envisagerait de transférer sa direction, actuellement au Qatar.

La réélection d'Imamoglu lors du scrutin de mars a marqué la pire défaite pour Erdogan et son Parti de la justice et du développement (AKP) depuis leur arrivée au pouvoir il y a plus de deux décennies. Le Parti républicain du peuple (CHP) laïc d'Imamoglu a remporté 36 des 81 provinces turques.