Le ministre Barkat s'oppose à la candidature du Qatar pour présider le processus de Kimberley

Le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie, Nir Barkat, a envoyé lundi une lettre au président en exercice du processus de Kimberley (PK) pour s'opposer fermement à la candidature du Qatar pour diriger cette organisation internationale en 2026. Cette prise de position intervient alors que les Émirats arabes unis s'apprêtent à terminer leur mandat à la tête de ce mécanisme qui régule le commerce des diamants bruts et vise à empêcher l'utilisation de ces pierres précieuses pour financer le terrorisme.

Dans son communiqué, Nir Barkat déclare : "Je m'oppose à la candidature du Qatar, le plus grand financier du terrorisme mondial, pour diriger l'organisation Kimberley dont l'objectif est de lutter contre le terrorisme financé par les diamants." Le ministre ajoute qu'une telle approbation "transformerait le processus de Kimberley en plaisanterie aux dépens d'Israël et des nombreuses victimes du terrorisme qatari en Israël et dans le monde."

Les accusations d'Israël contre le Qatar sont lourdes et détaillées. Le ministre Barkat, dont le département supervise le commerce extérieur israélien et la surveillance des diamants, dénonce la "profonde implication du Qatar, partenaire de l'Iran, dans la propagation et le financement du terrorisme." Il cite notamment le soutien financier de plusieurs milliards de dollars aux organisations terroristes Hamas, Taliban et Daech, ainsi que le financement de "centaines de millions de dollars d'incitation dans les universités et institutions occidentales contre Israël et les Juifs."

KARIM JAAFAR / AFP

L'émirat du Golfe est également accusé d'offrir un refuge politique aux principaux dirigeants terroristes mondiaux et d'exploiter le réseau Al-Jazeera "qui incite contre Israël et tout l'Occident." Pour Barkat, ces éléments "excluent toute possibilité que le Qatar dirige un organisme international quelconque, et particulièrement d'être un loup déguisé en agneau."

Le ministre israélien tire la sonnette d'alarme sur les conséquences économiques d'une telle nomination : "Si le Qatar venait à diriger l'organisation, il détruirait sans aucun doute l'industrie diamantaire israélienne dans le cadre de ses objectifs de guerre contre Israël. Il ne faut pas permettre cela." Cette opposition israélienne s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu. Créé en 2003, le processus de Kimberley réunit 85 pays et constitue un mécanisme crucial pour empêcher l'entrée de "diamants de conflit" sur le marché légal. Ces déclarations interviennent également dans un climat de tensions persistantes entre Israël et le Qatar, particulièrement depuis les attentats du 7 octobre 2023. Malgré le rôle du Qatar comme médiateur dans les négociations sur les otages de Gaza, les relations entre les deux pays restent marquées par une profonde méfiance. La candidature du Qatar pour présider un organisme de lutte contre le financement du terrorisme par les diamants apparaît ainsi comme un nouveau point de friction entre Jérusalem et Doha.