Le ministre de la Défense des Houthis serait dans un état critique après une frappe israélienne

Le site web yéménite « Ligne de Défense », opposé aux Houthis, a révélé dans la nuit de mardi à mercredi que l'état de santé du ministre de la Défense du gouvernement houthi, Mohammed Nasser al-Atafi, se détériore rapidement. Selon le rapport, al-Atafi serait hospitalisé depuis le 28 août, jour de l'attaque israélienne contre un rassemblement de hauts responsables houthis dans la capitale yéménite.

Des sources de sécurité ont confié au site yéménite qu'aucune communication ni aucun mouvement d'al-Atafi n'avait été détecté depuis les attaques. Son absence aux funérailles du chef d'état-major houthi Muhammad Abdel Karim al-Ghammari, lundi dernier, a particulièrement attiré l'attention.

Le ministre aurait été blessé lors d'une attaque distincte, qui visait un quartier général proche du bâtiment où se réunissait le gouvernement houthi. Le rapport précise également que le ministre de l'Intérieur, Abdel Karim al-Houthi, aurait lui aussi été blessé et ne serait pas apprau en public depuis des mois.

Fidèles à leur comportement observé avant l'annonce de l'assassinat de leur chef d'état-major, les Houthis ont continué ces dernières semaines à publier des déclarations prétendant provenir du ministre de la Défense. Le plus récent message, des condoléances pour la mort d'al-Ghammari, n'était toutefois qu'un texte écrit, sans aucune preuve visuelle.

Deux jours après l'attaque du 28 août contre les hauts responsables, des informations circulaient déjà sur la blessure d'al-Atafi. Après l'annonce du décès du chef d'état-major, les chaînes affiliées aux Houthis ont affirmé qu'il avait présenté ses condoléances. Cependant, aucune vidéo n'a été diffusée et, depuis l'annonce de sa blessure, aucune preuve de son état de santé n'a été fournie.