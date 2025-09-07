Le ministre iranien des Affaires étrangères appelle l’Europe à "changer de cap" sur le nucléaire

Articles recommandés -

Dans une tribune publiée dimanche dans The Guardian, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, a exhorté la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne à revoir leur position après leur décision d’activer le mécanisme de rétablissement automatique des sanctions de l’ONU contre l’Iran.

Selon Araghchi, ce processus, mis en place dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015 (JCPOA), « n’a aucune base légale » car il ne tient pas compte des violations commises par les États-Unis, qui se sont retirés de l’accord en 2018 sous Donald Trump. Il accuse les Européens d’avoir suivi aveuglément la stratégie américaine, tout en échouant à respecter leurs propres engagements, notamment sur la levée des sanctions économiques et la normalisation des échanges commerciaux.

Le chef de la diplomatie iranienne dénonce également la passivité du trio européen face au bombardement d’installations nucléaires iraniennes par Israël en juin, et les avertit qu’une telle politique « ne fera que les marginaliser » sur la scène diplomatique. Araghchi réaffirme que l’Iran reste ouvert au dialogue, mais uniquement dans le cadre d’un accord équilibré prévoyant à la fois un contrôle strict et la levée complète des sanctions. Il met en garde contre les conséquences régionales et internationales d’un échec diplomatique, rappelant que l’armée iranienne est prête à répondre à toute agression. Enfin, il appelle l’Europe et Washington à « donner une chance à la diplomatie », soulignant que l’alternative serait une escalade dangereuse, susceptible de déstabiliser encore davantage le Moyen-Orient.