Le ministre iranien des Affaires étrangères en visite au Liban, Téhéran "prêt à négocier avec les Etats-Unis"

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Aragchi, est arrivé à Beyrouth ce jeudi matin pour une visite officielle au Liban. Il a rencontré le président libanais Joseph Aoun, affirmant que l’Iran, qui pilote le Hezbollah, était disposé à engager des négociations avec les États-Unis.

« Nous sommes prêts à négocier avec les États-Unis sur la base du respect et des intérêts mutuels », a déclaré Aragchi, précisant que l’objectif principal de sa visite était d’aborder les questions régionales et internationales.

Interrogé par les journalistes à son arrivée à propos d'une nouvelle confrontation avec Israël, le ministre a déclaré : « Nous sommes pleinement préparés à toute éventualité. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous sommes prêts à la guerre, et nous sommes également prêts à engager des négociations basées sur le respect et les intérêts mutuels. Dès que les Américains accepteront que négocier n’est pas dicter, une négociation véritable pourra commencer. »

De son côté, le président Aoun a salué le rôle de l’armée libanaise dans le renforcement de la souveraineté nationale et la stabilité du pays, notamment dans le sud du pays pour désarmer l'organisation terroriste. « Le déploiement des forces libanaises au sud du Litani vise à établir le monopole de l’État sur l’usage de la force et à garantir que la décision en matière de guerre et de paix relève exclusivement de nos institutions constitutionnelles », a-t-il expliqué.

Le président a également dénoncé les violations israéliennes, soulignant que l’occupation de certaines parties du territoire libanais et la création de zones tampons compromettent la stabilité et la sécurité civile.

Dans le même temps, l’armée libanaise a annoncé avoir atteint son objectif de démantèlement des organisations armées dans le sud du pays, dont le Hezbollah, à l’exception des zones encore « sous occupation israélienne ». Elle affirme que le contrôle total de la sécurité dans le sud est désormais assuré par ses forces, après des opérations de localisation et de déminage de tunnels et de munitions non explosées. « Les seules armes légales dans le sud sont celles détenues par les forces de sécurité libanaises », a précisé l’armée.

Israël conteste ces affirmations, estimant que le Hezbollah continue d’opérer à proximité de la frontière. Selon tous les pronostics, l'Etat hébreu se prépare à une prochaine opération d'envergure contre l'organisation chiite. Les Etats-Unis auraient donné leur feu vert à une telle manoeuvre, face au manque de volonté du Liban et surtout de l'Iran de désarmer le groupe terroriste.