Le Mossad aurait armé des milices kurdes pour lutter contre le régime iranien

Le Mossad aurait fourni des armes à des milices kurdes dans le cadre d’une opération secrète visant à affaiblir, voire à provoquer la chute du régime iranien, selon des informations publiées ces derniers jours. Une partie de l’armement transféré provenait de stocks saisis par Israël au cours de la guerre contre les organisations terroristes Hamas dans la bande de Gaza et Hezbollah au Liban.

D’après ces révélations, l’aide accordée aux groupes kurdes ne se limitait pas aux armes. Les milices auraient également bénéficié d’un soutien financier, de véhicules et d’équipements militaires variés, notamment des armes légères, des missiles antichars, des grenades et des obus de mortier.

L’opération aurait été menée en coopération avec la CIA américaine, les deux services de renseignement travaillant conjointement à un programme destiné à renforcer les capacités des groupes kurdes opposés à Téhéran. Toutefois, ce projet n’aurait jamais été mis en œuvre dans son intégralité.

Selon les mêmes sources, le programme a finalement été abandonné à la suite d’une décision politique prise à Washington. Le président américain, Donald Trump, aurait ordonné son annulation après de fortes pressions exercées par le président turc, Recep Tayyip Erdogan. L’intervention d’Ankara aurait conduit à l’arrêt des transferts d’armes et d’équipements, contraignant le Mossad et la CIA à mettre un terme à cette initiative dirigée contre le gouvernement iranien.