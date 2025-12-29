Le Mossad aux Iraniens : "Nous sommes avec vous"

Une nouvelle vague de manifestations secoue l’Iran depuis deux jours, sur fond d’effondrement économique et de chute historique de la monnaie nationale. À Téhéran, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues, notamment dans les marchés et les quartiers centraux, pour dénoncer la dégradation brutale de leurs conditions de vie.

Ces rassemblements font suite à une dépréciation sans précédent du rial iranien, tombé à environ 1 445 000 rials pour un dollar américain, contre quelque 862 000 rials l’an dernier. Cette chute spectaculaire a provoqué une onde de choc dans l’économie déjà fragilisée du pays. Dans ce contexte de crise aiguë, le gouverneur de la Banque centrale iranienne, Mohammad Reza Farzin, a annoncé sa démission, une décision qui doit encore être validée par le président Masoud Pezeshkian, conformément à la loi iranienne.

Les manifestations ont été marquées par des affrontements avec les forces de sécurité. Selon plusieurs témoignages, les autorités ont eu recours à des moyens de dispersion, dont des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, pour tenter de reprendre le contrôle de la situation.

Face à cette contestation grandissante, l’agence iranienne Tasnim a accusé des « médias hostiles » et des « organisations de sécurité étrangères » d’exploiter la colère populaire via des relais internes. C’est dans ce climat tendu qu’un compte en persan, associé au Mossad, a publié un message appelant explicitement les Iraniens à manifester.

« Descendez dans la rue. Le moment est venu. Nous sommes avec vous — pas seulement de loin et par des mots. Nous sommes avec vous sur le terrain également », affirme le message, suggérant une implication directe et symboliquement lourde de sens. Cette prise de position publique inédite ajoute une dimension géopolitique explosive à une contestation déjà profondément enracinée dans la crise économique et sociale que traverse l’Iran.