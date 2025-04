L'ex-mufti libyen appelle à s'en prendre aux touristes israéliens dans les pays arabes

L'ancien mufti des Frères musulmans en Libye, Sadek al-Gharyani, a appelé à commettre des actes de violence contre les touristes israéliens visitant les pays arabes. Ces propos ont été tenus dans une vidéo diffusée il y a quelques jours, où le religieux radical présente les vacanciers israéliens comme des "soldats en permission de Pessah".

Une rhétorique haineuse et des appels à la violence

"Malheureusement, des pays arabes et musulmans comme l'Égypte, le Maroc et les Émirats accueillent des sionistes et des Israéliens aux mains couvertes de sang en ces jours de ce qu'ils appellent 'la fête de Pessah', pendant lesquels ils ont obtenu des permissions de l'armée", déclare le mufti dans cette vidéo. Dans un discours d'une rare violence, al-Gharyani poursuit en affirmant : "Il est obligatoire de les tuer. Les Égyptiens doivent les tuer. Les Marocains doivent les tuer. C'est leur devoir. Car ce sont des meurtriers. Ce ne sont pas des civils - ils sont en congé de l'armée, des bases navales, aériennes et d'infanterie, et ils sont entrés dans nos pays."

Une assimilation systématique des civils aux militaires

L'argumentaire développé par l'ancien mufti repose sur une confusion délibérée entre civils et militaires. Il présente tous les touristes israéliens sans distinction comme des "soldats en permission" participant aux opérations militaires à Gaza, niant ainsi leur statut de civils.

"Ils ont tué plus de 50 000 personnes, dont près de 60 à 70% d'enfants qui n'ont rien à voir avec les combats", affirme-t-il, utilisant des chiffres contestés pour justifier ses appels à la violence. Ces déclarations interviennent alors que plusieurs pays arabes, notamment l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis, accueillent régulièrement des touristes israéliens, en particulier depuis la normalisation des relations entre Israël et plusieurs États arabes dans le cadre des Accords d'Abraham. Le discours du mufti libyen cible spécifiquement les destinations touristiques populaires : "Ils sont reçus et accueillis dans des lieux touristiques, dans des hôtels d'affaires au Sinaï et à Charm el-Cheikh", dénonce-t-il.

Des réactions attendues

Ces propos, qui constituent une incitation directe à la violence, pourraient susciter des réactions diplomatiques de la part d'Israël et des pays arabes mentionnés. Ils représentent également une menace potentielle pour la sécurité des touristes israéliens dans la région.

Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte régional déjà tendu, marqué par le conflit à Gaza et ses répercussions sur les relations entre Israël et le monde arabe, et illustrent la persistance de discours extrémistes alimentant le cycle de la violence au Moyen-Orient.