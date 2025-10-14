Le neveu de Yasser Arafat appelle à un sursaut contre la corruption au sein de l’Autorité palestinienne

Après quatre ans d’exil volontaire, Nasser al-Qoudwa, neveu de Yasser Arafat et membre du Comité central du Fatah, est rentré en Judée-Samarie avec l’ambition affichée de « restaurer la confiance du peuple » et de lutter contre la corruption au sein de l’Autorité palestinienne.

Dans une interview à Reuters, al-Qoudwa a présenté une feuille de route pour « un avenir politique viable à Gaza », suggérant que le Hamas pourrait se transformer en parti politique dans le cadre d’un accord global de paix. Il s’est également dit prêt à « contribuer à la gouvernance » de la bande de Gaza après la guerre.

« La première mission est de regagner la confiance de la rue, que nous avons perdue. Il faut le reconnaître : sans elle, tout effort politique est inutile », a-t-il déclaré. Figure critique du président Mahmoud Abbas, al-Qoudwa appelle à une refonte en profondeur du Fatah et à une réponse plus ferme face aux violences des résidents juifs en Judée-Samarie. Expulsé du mouvement en 2021 pour avoir défié Abbas en présentant sa propre liste électorale, al-Qoudwa a été réintégré la semaine dernière, à la faveur d’une amnistie interne décidée par le président de 89 ans.