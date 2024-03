Le nombre de Palestiniens favorables à une solution à deux États a doublé depuis décembre

La proportion de Palestiniens favorables à une solution à deux États a presque doublé depuis décembre dernier, passant de 35 % à 62 %, révèle un sondage réalisé entre le 5 et le 10 mars par le Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) en Cisjordanie (Judée-Samarie) et dans les zones de la bande de Gaza où il n'y avait "pas de combats quotidiens en cours".

AP Photo/Fatima Shbair

Chez les Palestiniens de Cisjordanie, le soutien à une solution à deux États a à peine augmenté, passant de 33 % en décembre à 34 % en mars. Les données montrent également une nette diminution du soutien à la résistance armée comme meilleur moyen de parvenir à un État palestinien par rapport au pic atteint en décembre qui était de 68 % en Cisjordanie et 56 % dans la bande de Gaza - soit une moyenne de 63%. En mars, ce soutien est ainsi tombé à 46 % dans l'ensemble des territoires palestiniens, dont 51 % en Cisjordanie et 39 % à Gaza.

Abed Rahim Khatib/Flash90

En Cisjordanie, le soutien aux négociations a augmenté, passant de 18 % en décembre à 27 % en mars, tandis que dans la bande de Gaza le soutien à la "résistance populaire pacifique" est passé de 19 % à 27 %. Le soutien aux négociations atteint quant à lui 23 % en mars.

Dans l'ensemble, l'évolution du soutien aux différentes méthodes pour parvenir à un État palestinien est restée stable dans la bande de Gaza, le seul changement majeur étant une baisse du soutien à la résistance armée. En mars, bien que le soutien à la résistance armée soit tombé à 51 % en Cisjordanie, le soutien à la "résistance pacifique" n’a atteint que 12 % et les négociations 27 %.