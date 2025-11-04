Le nouveau gouvernement syrien intensifie la lutte contre le trafic de drogue

Le nouveau gouvernement syrien multiplie ses efforts pour éradiquer le trafic de drogue qui gangrène le pays depuis plus d’une décennie. Héritage lourd de l’ancien régime de Bachar el-Assad, renversé en décembre dernier, ce commerce illicite avait transformé la Syrie en l’un des principaux centres de production et d’exportation de stupéfiants du Moyen-Orient.

Sous le régime Assad, le trafic de Captagon et d’autres substances illégales était étroitement lié à des milices syriennes soutenues par l’Iran, notamment le Hezbollah libanais, qui auraient tiré profit de ces réseaux pour financer leurs activités militaires et terroristes.

Aujourd’hui, les nouvelles autorités de Damas tentent de démanteler ces structures. La tâche reste ardue, certaines régions du pays échappant encore au contrôle total de l’État, offrant un terrain favorable aux trafiquants.

L’agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté le 3 novembre qu’une vaste opération antidrogue avait permis de déjouer une tentative de contrebande dans la région de Daraa, au sud du pays. Les forces de la branche anti-narcotiques y ont intercepté une cargaison dissimulée dans des sachets de boissons en poudre modifiés pour masquer des pilules de Captagon.

Selon le ministère syrien de l’Intérieur, les trafiquants projetaient d’acheminer cette cargaison vers un pays voisin via le poste frontière de Nasib, entre la Syrie et la Jordanie, un point stratégique pour le commerce régional.

Les autorités ont par ailleurs confirmé la découverte de plusieurs laboratoires de Captagon, notamment près de la ville de Yafour, à la frontière syro-libanaise. Ces installations illégales, autrefois protégées par des réseaux liés à l’ancien pouvoir, servaient à la fabrication et au conditionnement de millions de comprimés destinés à l’exportation.

Le ministère de l’Intérieur a assuré que la brigade antidrogue de Daraa poursuivait ses opérations sur le terrain, notamment le long des frontières, afin de renforcer la sécurité nationale et de protéger la population contre la prolifération des drogues.

Dans la région de Damas, une autre opération a permis la saisie de 323 blocs de haschich et de 35 000 comprimés de Captagon à al-Zabadani, zone montagneuse proche du Liban.

Fin octobre, le ministère syrien de l’Intérieur a également annoncé la saisie d’environ 11 millions de comprimés de Captagon dans la province de Homs, dissimulés dans un véhicule en provenance du Liban. Il s’agit de l’une des plus importantes opérations depuis la chute du régime Assad.

Le Captagon, stimulant de type amphétamine, était devenu la principale source de revenus du précédent gouvernement pendant la guerre civile déclenchée en 2011. Malgré les efforts actuels de Damas, plusieurs pays voisins — Jordanie, Liban et Arabie saoudite notamment — continuent de signaler des interceptions massives de cargaisons en provenance de Syrie.