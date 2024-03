Le nouveau Premier ministre de l'AP présente son plan de lutte contre la corruption et de reconstruction de Gaza

Le nouveau Premier ministre de l'Autorité palestinienne (AP) a annoncé mardi qu'il nommerait un gouvernement technocrate et établirait un fonds fiduciaire indépendant pour superviser la reconstruction de Gaza. Dans une déclaration d'intention obtenue par l'Associated Press, Mohammad Mustafa a présenté des plans ambitieux pour revitaliser l'Autorité palestinienne, conformément à la vision américaine d'après-guerre pour résoudre le conflit.

Cependant, l'AP n'a aucun pouvoir à Gaza et seulement une autorité limitée dans certaines parties de Judée-Samarie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exclu tout retour de l'AP à Gaza et son gouvernement s'oppose fermement à un État palestinien. Mustafa, un économiste indépendant formé aux États-Unis, a promis de nommer "un gouvernement non partisan et technocrate qui puisse gagner à la fois la confiance de notre peuple et le soutien de la communauté internationale". Il s'est engagé à entreprendre des réformes de grande envergure des institutions de l'AP et à adopter une politique de "tolérance zéro" envers la corruption, un problème endémique au sein de l'administration palestinienne.

La feuille de route envisage "une agence indépendante, compétente et transparente pour la relance et la reconstruction de Gaza, ainsi qu'un fonds fiduciaire géré au niveau international pour lever, gérer et débourser les fonds nécessaires".

Le document ne mentionne pas le Hamas, rival de longue date du Fatah d'Abbas. Le groupe terroriste et d'autres factions concurrentes ont accusé la nomination de Mustafa d'approfondir les divisions, éloignant l'unité palestinienne. Vendredi, le Fatah a contre-attaqué en accusant le Hamas d'avoir facilité le retour de "l'occupation israélienne" à Gaza par son "aventure du 7 octobre", qualifiant cet événement de désastre plus grave encore que la Nakba de 1948, qui avait vu la création de l'État d'Israël et l'exode de centaines de milliers de Palestiniens.

Mustafa a déclaré que l'Autorité palestinienne comptait organiser des élections présidentielles et législatives, mais n'a pas donné de calendrier, affirmant que cela dépendrait des "réalités sur le terrain" à Gaza, en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Les dernières élections remontent à 2006, lorsque le Hamas est sorti vainqueur.