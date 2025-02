Le nouveau Premier ministre libanais exige un retrait total d'Israël lors d'une visite à la frontière

Nawaf Salam, nouveau Premier ministre du Liban, a profité d'une tournée dans les zones proches de la frontière israélienne pour exiger un retrait complet des forces israéliennes et promettre aux habitants des villages frontaliers un retour sécurisé dans leurs foyers ainsi que la reconstruction de leurs maisons.

"C'est le premier jour de travail effectif du gouvernement. Nous saluons l'armée et ses martyrs," a déclaré Salam dans la ville portuaire de Tyr, lors d'une rencontre avec des résidents du village frontalier de Dheira. "Nous vous promettons un retour en sécurité dans vos maisons dès que possible."

Le gouvernement s'engage à reconstruire les habitations détruites, ce qui "n'est pas une simple promesse mais un engagement personnel de ma part et de celle du gouvernement," a ajouté Salam.

Israël a retiré ses troupes de la majeure partie de la zone frontalière au début du mois, mais a maintenu des soldats dans ce qu'il a décrit comme cinq postes stratégiques à l'intérieur du Liban, une situation que les responsables libanais considèrent comme une violation du cessez-le-feu négocié par les États-Unis entré en vigueur le 27 novembre. Salam a affirmé que son gouvernement rassemble le soutien arabe et international afin "de forcer l'ennemi à se retirer de nos terres occupées et des soi-disant cinq points." "Il n'y a pas de stabilité réelle et durable sans un retrait israélien complet," a-t-il conclu.