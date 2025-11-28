Le pape Léon XIV appelle à l’unité des chrétiens et condamne l’usage de la religion pour justifier la violence

Le pape Léon XIV a lancé un appel à l’unité des chrétiens et à la paix, lors d’un événement historique rassemblant des responsables religieux de tout le Moyen-Orient à Iznik (ancienne Nicée), en Turquie. Il s’agit de son premier déplacement à l’étranger depuis son élection comme chef de l’Église catholique, et d’une étape hautement symbolique : la célébration des 1 700 ans du concile de Nicée, où fut rédigé le Credo toujours récité par la grande majorité des Églises chrétiennes.

Entouré de hauts dignitaires venus de Turquie, d’Égypte, de Syrie, d’Israël et d’autres pays de la région, le pape Léon XIV a dénoncé la fragmentation du christianisme contemporain. « C’est un scandale que les 2,6 milliards de chrétiens dans le monde ne soient pas davantage unis », a-t-il déploré, appelant à dépasser des siècles de divisions théologiques et politiques.

S’exprimant devant les ruines submergées d’une basilique du IVᵉ siècle, le souverain pontife a fermement condamné l’usage de la religion comme alibi à la guerre ou au fanatisme. « Nous devons rejeter avec force l’instrumentalisation du religieux pour justifier la violence, la guerre ou toute forme de fondamentalisme », a insisté le premier pape américain de l’histoire.

Alors que la liturgie de la cérémonie alternait prières en anglais, en grec et en arabe, Léon a appelé à privilégier « la rencontre fraternelle, le dialogue et la coopération » comme voies indispensables pour répondre aux crises actuelles.

La visite du pape en Turquie, pays à majorité musulmane, vise à renforcer les ponts entre communautés religieuses et à envoyer un message clair : la paix passe par l’unité spirituelle et le refus de toute violence commise au nom de Dieu.