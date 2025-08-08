Le plan israélien à Gaza mènera au "sacrifice des otages" (Hamas)

Articles recommandés -

Le Hamas a vivement réagi à l’annonce du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de prendre le contrôle militaire total de la bande de Gaza, déclarant sur Telegram que ce plan aboutirait au « sacrifice des otages ». Dans une interview à Fox News le 7 août, Benjamin Netanyahou a détaillé son intention de contrôler Gaza sans le gouverner, visant à éliminer le Hamas et à transférer la gestion à des forces arabes. Le Hamas, détenant encore 50 otages, dont 27 présumés morts, a qualifié cette stratégie d’« aventure criminelle » et de « nouveau crime de guerre », accusant Israël de viser l’évacuation d’un million d’habitants de Gaza-Ville.

« Ce plan révèle l’imprudence d’Israël envers la vie des otages pour des objectifs politiques voués à l’échec », a ajouté le Hamas, dénonçant une tentative de « génocide et de déplacement ». Le haut-commissaire de l’ONU, Volker Türk, a exigé l’arrêt immédiat de ce projet, avertissant des « conséquences catastrophiques » pour les civils et les otages. Cette annonce intervient alors que Tsahal contrôle déjà 75 % de Gaza, et que des manifestations en Israël, notamment des familles d’otages, s’opposent à l’escalade militaire. Les critiques internationales, de l’ONU au Royaume-Uni, dénoncent une "violation du droit international", tandis que Netanyahou justifie l’opération pour assurer la sécurité d’Israël.