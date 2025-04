Le port de Beyrouth : une "plaque tournante" du Hezbollah

Dans un entretien exclusif diffusé ce mardi soir sur i24NEWS, Shadi Khalloul, ancien officier de la zone de sécurité au Sud-Liban et expert reconnu du Hezbollah, a livré une analyse sur les activités du groupe chiite libanais dans le port de Beyrouth.

Un réseau de contrebande maritime orchestré par le Hezbollah

Selon Khalloul, le recours à la voie maritime par le Hezbollah pour faire entrer des armes en provenance d'Iran était "logique" et attendu. "Nous savions que le Hezbollah trouverait toujours des méthodes", a-t-il affirmé. L'expert révèle que l'organisation terroriste aurait "créé des installations au port de Beyrouth" pour faciliter cette contrebande d'armements.

Il pointe particulièrement du doigt Wafik Safa, "chef de l'unité de coordination du Hezbollah", qui dirigerait également "l'unité de contrebande dans le port de Beyrouth". Ces informations proviendraient, selon Khalloul, de "sources arabes de premier plan" sur ce sujet.

Un arsenal "énorme" construit depuis 40 ans

L'ancien officier dresse un tableau alarmant de la puissance militaire du Hezbollah, qu'il qualifie d'organisation "très forte" disposant d'un arsenal "énorme et important" constitué sur quatre décennies. "Cette organisation a été financée par l'Iran à hauteur de milliards de dollars par an", précise-t-il, soulignant que ces armes servent non seulement à menacer Israël, mais aussi à "combattre les Libanais et prendre le contrôle de l'État libanais".

L'objectif ultime du Hezbollah serait, d'après Khalloul, de transformer le Liban en "un État islamiste, chiite, extrémiste, qui menace toute la région, les pays arabes et Israël".

Un désarmement improbable

Interrogé sur la possibilité que le gouvernement libanais démantèle le Hezbollah, comme l'a récemment exigé l'émissaire américaine envoyée par Donald Trump, Khalloul se montre catégorique : "Je ne crois vraiment pas qu'ils puissent démanteler le Hezbollah".

Il explique cette impossibilité par deux facteurs principaux. D'une part, la puissance militaire considérable de l'organisation. D'autre part, le sentiment existentiel de menace ressenti par les chiites depuis "la chute du régime syrien d'Assad et l'arrivée de sunnites radicaux" en Syrie. "Ils sentent qu'ils sont en danger de mort, les chiites et le Hezbollah", analyse-t-il, ajoutant que le véritable ennemi pour eux n'est pas Israël mais "les sunnites de Damas".

Quelles solutions face à la menace ?

Face à cette situation, Khalloul estime nécessaire "d'empêcher tout réarmement du Hezbollah, y compris en portant atteinte à des lieux stratégiques et vitaux de l'État du Liban" si celui-ci ne parvient pas à contrôler la milice chiite.

La seule solution viable qu'il envisage serait de placer le Liban "sous l'article 7 de l'ONU", ce qui permettrait à des forces étrangères d'intervenir pour "démanteler toutes les organisations étrangères et les milices étrangères selon la résolution 1559 de l'ONU".