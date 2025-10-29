Le Premier ministre du Qatar affirme que le Hamas a violé le cessez-le-feu à Gaza

Le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdel Rahman Al-Thani a reconnu mercredi soir que l’attaque menée hier par des terroristes palestiniens contre des soldats israéliens à Rafah constituait une violation du cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza.

« Ce qui s’est passé hier — l’attaque contre des soldats israéliens — est une violation du côté palestinien », a-t-il déclaré, ajoutant que le Hamas avait nié tout lien avec le groupe responsable, mais que cette version n’était pas encore vérifiée.

Le chef du gouvernement qatari a précisé que son pays restait concentré sur la préservation de la trêve, tout en exprimant sa déception face à cet incident, qu’il a qualifié de « très frustrant ».

« Nous avons immédiatement cherché à contenir la situation et commencé à agir en coordination avec les États-Unis, qui ont réaffirmé leur engagement envers l’accord », a-t-il ajouté.

Al-Thani a également indiqué avoir interpellé le Hamas sur le retard dans la restitution des dépouilles d’otages, rappelant que cette étape faisait pleinement partie de ses obligations dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu.

Cette déclaration, la première du genre depuis le début de la trêve, marque une rare critique publique du Hamas par le Qatar, l’un de ses principaux interlocuteurs régionaux.