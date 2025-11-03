Le Premier ministre irakien annonce le retrait total des troupes américaines d’ici septembre 2026

« Il n’y a plus d’État islamique », a-t-il affirmé

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Le Premier ministre irakien Mohammed al-Sudani s'exprime lors d'un entretien avec l'Associated Press à Bagdad le 28 juillet 2025.
Le Premier ministre irakien Mohammed al-Sudani s'exprime lors d'un entretien avec l'Associated Press à Bagdad le 28 juillet 2025. AP/Hadi Mizban)

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Soudani a annoncé que toutes les forces américaines et de la coalition internationale quitteront l’Irak d’ici septembre 2026, affirmant que la présence étrangère n’a plus lieu d’être, « puisqu’il n’y a plus d’État islamique ».

Dans une interview à Reuters à Bagdad, le dirigeant irakien, proche de Téhéran, a expliqué que la stabilité et la sécurité sont désormais assurées : « Donnez-moi une raison valable pour maintenir la présence de 86 pays dans une coalition qui n’a plus d’ennemi à combattre », a-t-il lancé.

Al-Soudani a précisé qu’une fois le retrait achevé, toutes les armes devront être sous le contrôle de l’État, soulignant que les milices chiites affiliées à l’Iran, intégrées aux Forces de mobilisation populaire (PMF), pourront soit rejoindre les forces de sécurité officielles, soit se tourner vers la politique en déposant les armes.

Video poster
Trump sur Gaza : "Le cessez-le-feu n'est pas fragile"

Cette décision s’inscrit dans un équilibre délicat entre Washington et Téhéran : les États-Unis souhaitent que Bagdad désarme les milices pro-iraniennes, tandis que le gouvernement irakien cherche à éviter un affrontement interne.

Un retrait progressif des troupes américaines a déjà commencé en 2025, en vertu d’un accord bilatéral entre Washington et Bagdad.

Interrogé sur les pressions internationales visant d’autres groupes armés régionaux, tels que le Hezbollah au Liban, al-Soudani a répondu : « La situation ici est différente. Nous avons le temps, si Dieu le veut. »

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires