Le Premier ministre irakien annonce le retrait total des troupes américaines d’ici septembre 2026

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Soudani a annoncé que toutes les forces américaines et de la coalition internationale quitteront l’Irak d’ici septembre 2026, affirmant que la présence étrangère n’a plus lieu d’être, « puisqu’il n’y a plus d’État islamique ».

Dans une interview à Reuters à Bagdad, le dirigeant irakien, proche de Téhéran, a expliqué que la stabilité et la sécurité sont désormais assurées : « Donnez-moi une raison valable pour maintenir la présence de 86 pays dans une coalition qui n’a plus d’ennemi à combattre », a-t-il lancé.

Al-Soudani a précisé qu’une fois le retrait achevé, toutes les armes devront être sous le contrôle de l’État, soulignant que les milices chiites affiliées à l’Iran, intégrées aux Forces de mobilisation populaire (PMF), pourront soit rejoindre les forces de sécurité officielles, soit se tourner vers la politique en déposant les armes.

Cette décision s’inscrit dans un équilibre délicat entre Washington et Téhéran : les États-Unis souhaitent que Bagdad désarme les milices pro-iraniennes, tandis que le gouvernement irakien cherche à éviter un affrontement interne.

Un retrait progressif des troupes américaines a déjà commencé en 2025, en vertu d’un accord bilatéral entre Washington et Bagdad.

Interrogé sur les pressions internationales visant d’autres groupes armés régionaux, tels que le Hezbollah au Liban, al-Soudani a répondu : « La situation ici est différente. Nous avons le temps, si Dieu le veut. »