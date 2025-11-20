Le Premier ministre libanais se dit prêt à engager des pourparlers avec Israël

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré que son pays était disposé à ouvrir des discussions avec Israël et qu’il solliciterait l’appui des États-Unis pour relancer un processus de négociation. Dans un entretien accordé à Bloomberg TV, Salam a indiqué répéter "la même proposition de disponibilité à mener des pourparlers avec Israël", tout en regrettant l’absence de réponse concrète de la partie israélienne : "C’est un mystère pour moi. Ils demandent des négociations, et lorsque nous montrons notre volonté, ils refusent de nous rencontrer. C’est un sujet que j’aborderai avec les Américains."

Le chef du gouvernement libanais a également assuré que les efforts visant à désarmer le sud du pays progressaient "dans la bonne direction". Il a précisé que l'armée libanaise renforçait sa présence dans cette zone, en particulier à proximité de la frontière avec Israël.

Salam a par ailleurs minimisé l’importance stratégique des cinq positions israéliennes toujours tenues au Sud-Liban. Selon lui, ces collines n’ont aucune valeur militaire "à l’ère des drones et des satellites modernes", et ne constitueraient qu’un moyen de pression sur le Liban.

Interrogé sur la question sensible du désarmement du Hezbollah, Salam a reconnu que la progression était lente, invoquant un manque de moyens : "Pourquoi ne pouvons-nous pas aller plus vite ? D’abord parce que nous devons recruter davantage de soldats, mieux équiper l’armée et augmenter les salaires des militaires."

Concluant sur une note optimiste, Salam a estimé que le contexte régional offrait aujourd’hui une réelle fenêtre d’opportunité : "Il y a une chance de changement dans la région, et le Liban ne manquera pas le bateau cette fois-ci."