Le président de la FIFA promet d’aider à reconstruire les infrastructures sportives à Gaza

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé mardi l’engagement de la fédération internationale à participer à la reconstruction des infrastructures sportives à Gaza, dans le cadre des efforts de réhabilitation post-guerre initiés après le sommet pour la paix tenu lundi à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Aux côtés de plus de vingt dirigeants mondiaux, dont le président américain Donald Trump, Infantino a signé un document fixant les grandes lignes d’un plan pour la stabilité régionale et la reconstruction.

« Il est essentiel que la FIFA soit présente pour soutenir, aider et contribuer à faire aboutir ce processus de paix », a-t-il déclaré à l’AFP.

Le président de la FIFA a précisé que l’organisation allait collaborer avec l’Association palestinienne de football (PFA) afin de restaurer les infrastructures détruites pendant la guerre et de lancer un fonds dédié à la création de nouveaux terrains et programmes pour la jeunesse.

« Le rôle du football est d’unir, de donner de l’espoir. Nous aiderons à rebâtir toutes les installations sportives de Gaza et à redonner vie au football palestinien », a-t-il affirmé.

Infantino a ajouté que la FIFA contribuerait à la construction de mini-terrains et de FIFA Arenas, tout en appelant d’autres partenaires internationaux à se joindre à cette initiative.

« Le football apporte de l’espoir aux enfants — et c’est ce qui le rend si important », a-t-il conclu.