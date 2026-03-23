Le président du Parlement iranien dément toute négociation et accuse Washington de "fake news"

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a fermement démenti l'existence de toute négociation avec les États-Unis, rejetant les déclarations de Donald Trump évoquant des discussions en cours entre les deux pays.

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Dans un contexte de fortes tensions régionales, Mohammad Bagher Ghalibaf a qualifié ces affirmations de « fake news », estimant qu’elles visaient à manipuler les marchés financiers et pétroliers, tout en permettant à Washington et à ses alliés de « sortir du bourbier » dans lequel ils se trouveraient.

Ses déclarations interviennent après des informations relayées par des médias israéliens selon lesquelles des émissaires américains auraient récemment échangé avec lui. Le responsable iranien a catégoriquement rejeté ces allégations, affirmant qu’« aucune négociation avec l’Amérique n’a eu lieu ».

Dans le même temps, Mohammad Bagher Ghalibaf a adopté un ton particulièrement ferme à l’égard d’Israël et des États-Unis, déclarant que le peuple iranien exigeait « un châtiment complet et humiliant des agresseurs ». Il a également insisté sur l’unité du pouvoir iranien, assurant que « tous les responsables se tiennent fermement aux côtés du guide suprême et du peuple » jusqu’à l’atteinte de cet objectif.

Ces propos s’inscrivent dans une ligne officielle de Téhéran consistant à rejeter toute idée de dialogue avec Washington, malgré les déclarations répétées de Donald Trump affirmant que des discussions « productives » sont en cours.

Ce nouvel épisode illustre le fossé persistant entre les versions américaine et iranienne, alimentant l’incertitude autour d’éventuelles négociations et de l’évolution du conflit.