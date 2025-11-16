Le président du Parlement libanais affirme que le Hezbollah a “le droit de se reconstruire”

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a déclaré que le Hezbollah était en droit de “se reconstruire comme n’importe quelle organisation”, tout en affirmant que le mouvement terroriste chiite n’avait tiré “pas un seul coup de feu depuis 11 mois”, c’est-à-dire depuis l’accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban. Ses propos ont été rapportés lundi par plusieurs médias libanais, à la suite d’une rencontre avec des rédacteurs en chef de la presse nationale.

Berri, chef du mouvement Amal et allié politique du Hezbollah, a soutenu que le Liban respectait strictement ses engagements au sud du fleuve Litani, contrairement à Israël, qu’il accuse de violer régulièrement l’accord. Selon lui, l’État hébreu ne peut justifier ses attaques répétées en territoire libanais par des violations imputées au Hezbollah.

Israël soutient pourtant que l’organisation terroriste tente discrètement, depuis des mois, de rétablir et renforcer ses positions près de la frontière, ce qui l’amène à cibler régulièrement ses infrastructures et ses membres. L’armée israélienne affirme que ces activités constituent une violation continue du cessez-le-feu.

Berri a en outre rejeté catégoriquement les informations selon lesquelles le Hezbollah ferait entrer des armes au Liban par voie terrestre, maritime ou aérienne. Il a jugé ces affirmations infondées et destinées à alimenter les tensions.