Le président iranien appelle à l’unité des pays musulmans malgré les attaques

Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé à l’unité des pays musulmans, affirmant que l’Iran n’avait « aucun différend » avec ses voisins, dans un message publié à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de ramadan. Dans une déclaration diffusée sur le réseau social X, il a qualifié les États de la région de « frères » et exhorté à un renforcement de la cohésion au sein du monde islamique.

Ce message intervient dans un contexte de tensions particulièrement élevées au Moyen-Orient, alors que l’Iran est engagé dans une campagne de frappes de missiles et de drones depuis le début de la guerre contre les États-Unis et Israël, le 28 février dernier. Ces attaques ont notamment visé plusieurs pays du Golfe, dont le Qatar et les Émirats arabes unis.

Téhéran affirme que ces opérations militaires ciblent exclusivement des intérêts américains dans la région. Toutefois, leur impact sur les territoires de pays voisins alimente les tensions et fragilise les relations avec certains États arabes, malgré les appels à l’unité formulés par le président iranien.

Dans son message, Massoud Pezeshkian a également mis en garde contre les divisions au sein du monde musulman, estimant qu’elles ne profiteraient qu’à Israël. Il a ainsi appelé les pays de la région à dépasser leurs différends et à faire front commun face aux défis actuels.

Cet appel à l’unité contraste avec la réalité du terrain, marquée par des confrontations militaires et une polarisation croissante. Il illustre néanmoins la volonté affichée par Téhéran de maintenir un discours diplomatique, tout en poursuivant ses opérations dans un environnement régional sous haute tension.