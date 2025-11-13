Le président iranien avertit : "Le régime s’effondrerait si Khamenei était visé"

Le président iranien Massoud Pezeshkian a averti que la République islamique pourrait « s’effondrer de l’intérieur » si le Guide suprême Ali Khamenei venait à être blessé ou pris pour cible. S’adressant aux députés lors d’un examen parlementaire du premier bilan de son gouvernement dans le cadre du Septième plan de développement, il a insisté sur le fait que la stabilité nationale dépendait avant tout de la sécurité du Guide, rapporte Iran International.

Pezeshkian a décrit Khamenei comme « le pilier de la tente du pays » et a confié que, durant la guerre de douze jours avec Israël en juin, sa principale inquiétude était le risque d’affrontements internes en cas d’attaque contre le Guide suprême. « Il n’y aurait même pas besoin d’une intervention d’Israël », a-t-il affirmé, appelant les différentes factions politiques à renoncer aux divisions et à « se tenir fermement derrière lui ».

Le président a souligné que les combats de juin n’avaient pas entamé sa confiance dans les capacités défensives de l’Iran, mais il a insisté sur l’importance de la discipline interne, du dialogue et de la coopération politique pour éviter des luttes intestines plus dangereuses que toute menace extérieure.

Reconnaissant l’exaspération de la population face au coût de la vie, Pezeshkian a admis la responsabilité conjointe du gouvernement et du Parlement dans l’inflation. Il a plaidé pour un budget sans déficit et un État allégé : « Nous ne pouvons pas gouverner lorsque le peuple a faim. »

L’Iran fait par ailleurs face à de graves turbulences économiques, à une crise hydrique nationale alimentée par la sécheresse, la surexploitation des nappes et une gestion défaillante des ressources. Les experts mettent en garde contre un « point de rupture » marqué par la baisse des réserves, les pertes agricoles et la montée du risque de troubles sociaux.