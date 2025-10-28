Le président iranien propose la création d’une monnaie régionale

Cette monnaie serait destinée à stimuler les échanges entre les pays membres de l’Organisation de coopération économique (ECO) et à réduire la dépendance de l’Iran au dollar

Photo transmise par la présidence iranienne le 16 octobre 2026, montrant le président Massoud Pezeshkian faisant du vélo lors d’une visite à Ispahan, dans le but de promouvoir le sport et un mode de vie sain. AFP

Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé mardi à la création d’une monnaie commune régionale, estimant qu’elle pourrait favoriser le développement économique et réduire la dépendance de l’Iran au dollar. Cette proposition intervient alors que le pays, frappé par de sévères sanctions internationales, peine à stabiliser son économie.

Lors d’une rencontre à Téhéran avec le ministre de l’Intérieur du Tadjikistan, en marge d’un sommet de l’Organisation de coopération économique (ECO), Pezeshkian a affirmé qu’une telle initiative pourrait « lever les obstacles aux échanges commerciaux » grâce aux liens « religieux et culturels » unissant les pays membres.

Créée en 1985 par l’Iran, le Pakistan et la Turquie, l’ECO regroupe aujourd’hui dix pays, dont plusieurs d’Asie centrale — Tadjikistan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Turkménistan — ainsi que l’Azerbaïdjan et l’Afghanistan. Ensemble, ces États représentent une population de plus de 550 millions d’habitants.

Face à la dépréciation constante du rial iranien et à une inflation galopante, Téhéran cherche depuis plusieurs années à renforcer sa coopération économique régionale. Le pays mise sur sa position géographique stratégique, à la croisée de l’Europe et de l’Asie, pour relancer ses exportations et contourner les sanctions occidentales liées à son programme nucléaire.

Cette annonce intervient alors que la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont récemment rétabli des sanctions onusiennes contre Téhéran, dix ans après leur levée, accentuant encore la pression sur l’économie iranienne déjà fragilisée.

