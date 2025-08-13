Le président iranien qualifie de "mirage" l’appel de Netanyahou à la mobilisation des Iraniens

Articles recommandés -

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a rejeté mercredi comme un « mirage » l’appel lancé la veille par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, invitant les Iraniens à descendre dans la rue contre leur gouvernement en raison des pénuries d’eau et d’électricité.

Dans un message vidéo, M. Netanyahou avait exhorté les Iraniens à « prendre des risques pour la liberté » et à « bâtir un avenir meilleur », promettant qu’une fois l’Iran « libre », des experts israéliens viendraient partager leur savoir-faire en matière de gestion de l’eau. « Le régime qui a privé Gaza d’eau et de nourriture veut apporter de l’eau au peuple iranien ? Quel mirage ! », a rétorqué Pezeshkian.

Cet échange intervient dans un climat de tensions extrêmes, deux mois après une guerre de 12 jours déclenchée par une attaque israélienne contre l’Iran visant des infrastructures militaires, nucléaires et résidentielles. Téhéran avait riposté par des tirs massifs de missiles et de drones. Pays aride, l’Iran subit régulièrement sécheresses et vagues de chaleur, aggravées par la vétusté de ses infrastructures et les sanctions internationales, entraînant de fréquentes pénuries d’énergie.