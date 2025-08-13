Le président libanais à un haut responsable iranien : "Le Hezbollah ne sera pas autorisé à garder ses armes"

Articles recommandés -

Le président libanais Joseph Aoun a affirmé qu’aucun groupe au Liban ne serait autorisé à détenir des armes ou à s’appuyer sur un soutien étranger. Cette déclaration a été faite mercredi à l’occasion de la visite à Beyrouth d’Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, alors que le gouvernement libanais vient d’approuver les objectifs d’une feuille de route soutenue par les États-Unis visant à désarmer le Hezbollah.

Lors de leur rencontre au palais présidentiel de Baabda, Joseph Aoun a mis en garde contre toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Il a précisé que le Liban restait ouvert à la coopération avec l’Iran, mais uniquement dans le respect de la souveraineté nationale et de la réciprocité.

Ali Larijani a affirmé que la République islamique respectait la souveraineté libanaise et n’intervenait pas dans ses prises de décision. Après des discussions séparées avec le président du Parlement, Nabih Berri, allié du Hezbollah, il a déclaré : « Toute décision prise par le gouvernement libanais en concertation avec la résistance est respectée par nous. »

Larijani a souligné qu’« aucun plan iranien n’a été présenté au Liban », accusant les États-Unis d’être à l’origine des initiatives et des délais imposés. Il a exhorté Beyrouth à ne pas « confondre ses ennemis avec ses amis », désignant Israël comme l’ennemi et le Hezbollah comme un allié à « toujours apprécier ».