Le président libanais appelle au désarmement des partis politiques, le Hezbollah refuse catégoriquement

Le président libanais Joseph Aoun, a appelé jeudi les partis politiques du pays à saisir l’opportunité de remettre leurs armes, alors que la pression internationale, notamment américaine, s’intensifie pour forcer le Hezbollah à se désarmer.

"Il est temps de renforcer l’État et de transférer les armes aux forces légitimes", a déclaré Joseph Aoun, tout en annonçant que le Liban chercherait un financement extérieur à hauteur d’un milliard de dollars par an sur dix ans pour soutenir son armée et ses forces de sécurité.

Cette déclaration intervient alors que Washington pousse Beyrouth à adopter une décision gouvernementale claire en faveur du désarmement total du Hezbollah, préalable selon les États-Unis à toute négociation sur une cessation des frappes israéliennes dans le sud du Liban.

Le chef du Hezbollah, Naim Qassem, a réagi fermement mercredi soir. Dans un discours télévisé, il a rejeté toute idée de remise des armes, y voyant un cadeau stratégique fait à Israël. "Ceux qui exigent notre désarmement veulent en réalité que nous remettions nos armes à Israël. Cela n’arrivera pas", a-t-il martelé.

Qassem a affirmé que les appels internationaux et régionaux au désarmement ne servaient qu’un seul objectif : affaiblir la résistance au profit d’Israël. Il a également accusé l’envoyé spécial américain Thomas Barrack, d’exiger le démantèlement de l’arsenal du Hezbollah uniquement pour rassurer Israël.

Le Hezbollah, affaibli après une guerre meurtrière avec Israël l’an dernier – qui a coûté la vie à des milliers de ses membres et déplacé de nombreuses familles chiites – subit une pression croissante, tant interne qu’externe, pour renoncer à ses armes.

Malgré quelques discussions en coulisses sur une possible réduction de son arsenal, le mouvement terroriste chiite rejette publiquement toute désescalade unilatérale. Pour lui, les missiles et drones constituent un outil de dissuasion indispensable face à l’État hébreu.