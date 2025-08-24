Le président syrien a confirmé que "la Syrie et Israël devraient signer un accord sécuritaire" (média arabe)

Articles recommandés -

La présidence syrienne a annoncé que le président Ahmad al-Charaa a reçu à Damas une délégation médiatique arabe composée de directeurs de presse, rédacteurs en chef et anciens responsables, dont Nadim Koteich, directeur de Sky News Arabia.

À l’issue de la rencontre, Koteich a indiqué qu’Al-Charaa est « à un stade avancé » dans les discussions en vue d’un accord sécuritaire avec Israël. Selon lui, les chances d’aboutir à un tel accord sont désormais « plus grandes que celles d’échec ». Cet accord serait fondé sur la ligne de cessez-le-feu de 1974, garantirait la souveraineté syrienne et pourrait ouvrir la voie à des mesures de confiance, voire à un futur traité de paix.

Le président syrien n’estime pas encore les conditions mûres pour une paix formelle, mais il a précisé que, si un tel accord servait les intérêts de la Syrie et de la région, il serait prêt à le conclure publiquement. Concernant le Liban, Al-Charaa veut « tourner la page » et privilégier une relation politique directe avec les responsables libanais, espérant que le pays profitera de la relance économique attendue en Syrie. Koteich a ajouté que le président syrien refuse de s’engager dans les affrontements internes libanais malgré les pressions locales et internationales, estimant qu’il s’agirait d’un « piège » pour Damas comme pour Beyrouth.