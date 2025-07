Le président syrien accuse Israël de vouloir semer le chaos

Articles recommandés -

Dans un discours préenregistré diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi, le président syrien Ahmed al-Sharaa, a vivement accusé Israël de chercher à diviser son pays et à l'entraîner dans une guerre civile. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays, marquées par des affrontements récents dans la ville de Soueïda, à majorité druze.

Des accusations de manipulation

Al-Sharaa a dénoncé les tentatives israéliennes de "briser l'unité de notre peuple" et d'affaiblir les efforts de reconstruction du pays. "Nous, les bâtisseurs de la Syrie, savons parfaitement qui veut nous entraîner dans la guerre et qui cherche à nous diviser", a-t-il déclaré, promettant de ne pas laisser "allumer une guerre sur notre territoire" dont l'objectif serait de "fragmenter notre patrie".

Le dirigeant syrien a particulièrement évoqué les récentes attaques contre la communauté druze, qui ont servi de prétexte à Israël pour lancer des opérations militaires sur le territoire syrien. Les tensions ont culminé avec des centaines de Druze franchissant la frontière israélo-syrienne pour exprimer leur solidarité avec leurs coreligionnaires.

Protection des minorités et unité nationale

S'adressant directement à la communauté druze, al-Sharaa a souligné qu'elle constituait "une partie authentique de la mosaïque de cette patrie". Il a réaffirmé son engagement à protéger toutes les minorités syriennes, déclarant que "tous sont partenaires de cette terre" et qu'aucun groupe ne serait autorisé à ternir "cette belle image qui exprime la Syrie et sa diversité".

Pour éviter une guerre civile, le président a annoncé confier aux dirigeants locaux la responsabilité d'apaiser les tensions, notamment en chargeant "plusieurs factions locales et les chefs spirituels druzes" de maintenir la sécurité dans la région de Soueïda.

Un message de souveraineté

"La Syrie n'est pas un terrain d'expérimentation pour des complots extérieurs", a martelé al-Sharaa, accusant Israël de vouloir implémenter ses "caprices aux dépens du sang de nos enfants et de nos femmes". Il a insisté sur le fait que la Syrie appartenait à tous ses citoyens et représentait "la fierté et la gloire de la patrie".

Cette prise de position intervient alors que les forces israéliennes ont récemment bombardé des installations gouvernementales syriennes à Damas, y compris près du palais présidentiel, en réponse aux violences contre les Druzes, que Jérusalem s'est engagé à protéger.