Le président syrien affirme qu'un accord avec Israël pourrait être conclu "dans les prochains jours"

Le président syrien Ahmed al-Sharaa s'est montré optimiste mercredi soir concernant les négociations avec Israël, déclarant qu'un accord de sécurité pourrait "porter ses fruits dans les prochains jours". Tout en précisant que l'administration Trump n'exerçait aucune pression sur Damas, il a qualifié cet accord de "nécessité".

Al-Sharaa a toutefois tempéré ces déclarations, soulignant qu'il ne s'agissait "ni d'un accord de paix ni d'une reconnaissance officielle" à ce stade. Selon lui, la signature d'un tel accord pourrait néanmoins ouvrir la voie à "de nouveaux accords entre les pays".

Ces déclarations interviennent alors qu'une réunion de cinq heures s'est tenue à Londres entre Ron Dermer, ministre israélien des Affaires stratégiques, son homologue syrien Assad Shibani et l'envoyé américain Tom Barak. Selon une source proche des discussions, des "progrès significatifs" ont été enregistrés vers la signature d'un accord de sécurité.

Les autorités syriennes ont présenté leur réponse à une proposition formulée il y a plusieurs semaines, qui prévoit la création de zones démilitarisées s'étendant du sud-ouest de Damas jusqu'à la frontière israélienne.

Parallèlement, Assad Shibani est arrivé à Washington pour la première visite d'un ministre syrien aux États-Unis depuis plus de deux décennies. Il compte solliciter auprès du Congrès la levée définitive des sanctions imposées par la loi sur la protection des civils syriens.

Le sénateur républicain Lindsey Graham s'est dit prêt à le rencontrer, ainsi que d'autres parlementaires, sous réserve que Damas respecte l'accord négocié et rejoigne la coalition internationale contre Daech.