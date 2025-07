Le président syrien Al-Charaa rencontre des responsables israéliens en Azerbaïdjan

L'objectif de ces rencontres est de discuter des détails d'un accord sécuritaire à signer entre Israël et la Syrie et de la menace iranienne en Syrie et au Liban

■ Ariel Oseran i24NEWS, 2 min 2 min