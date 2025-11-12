Le président syrien confirme des négociations sécuritaires directes avec Israël

Le président syrien Ahmed al-Charaa a confirmé mardi au Washington Post que son gouvernement menait actuellement des pourparlers avec Israël, marquant une évolution diplomatique majeure dans la région. Des déclarations qui font suite à sa rencontre avec Donald Trump lundi.

« Nous sommes engagés dans des négociations directes avec Israël et nous avons accompli des avancées significatives », a déclaré le dirigeant syrien, tout en posant une condition sine qua non : « Pour aboutir à un accord définitif, Israël doit se retirer à ses frontières d'avant le 8 décembre. » Une date qui fait référence à l'envoi par Jérusalem de soldats de Tsahal sur le versant syrien du mont Hermon pour y établir une zone tampon après la chute du précédent régime.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où l'administration américaine s'emploie activement à faciliter un pacte de sécurité entre Damas et Jérusalem. Selon un haut responsable syrien interrogé par l'AFP en septembre, plusieurs accords sécuritaires et militaires pourraient être conclus d'ici la fin de l'année.

Al-Charaa a souligné le soutien américain dans ce processus : « Les États-Unis nous accompagnent dans ces négociations, et de nombreux acteurs internationaux partagent notre vision. Nous constatons aujourd'hui que le président Trump appuie également notre position et qu'il s'efforcera d'aboutir rapidement à une solution. »

Ces arrangements resteraient toutefois indépendants d'une éventuelle adhésion syrienne aux Accords d'Abraham. Sur ce point, le président syrien s'est montré catégorique, écartant pour l'instant toute normalisation complète en raison de ce qu'il qualifie d'« occupation » israélienne du plateau du Golan.

Le dirigeant syrien a justifié l'absence de riposte de son gouvernement aux opérations militaires israéliennes menées depuis son accession au pouvoir, expliquant que la priorité reste « la reconstruction de la Syrie ».

Néanmoins, il n'a pas hésité à critiquer ce qu'il présente comme les « ambitions expansionnistes » d'Israël, estimant que la zone tampon défensive actuelle ne répond pas aux « impératifs de sécurité » de son pays. Dans une comparaison provocatrice, il a ironisé : « Israël a occupé le Golan pour se protéger, et maintenant impose des conditions dans le sud syrien pour protéger le Golan. D'ici quelques années, ils occuperont peut-être le centre de la Syrie pour protéger le sud. Ils finiront par atteindre Munich. »

Al-Charaa a également revendiqué le retrait des forces iraniennes et du Hezbollah de Syrie, répondant ainsi à l'une des préoccupations sécuritaires majeures d'Israël : « C'est nous qui avons chassé ces forces du territoire syrien. »

Interrogé sur une éventuelle démilitarisation du sud du pays, le président syrien s'y est opposé, invoquant la nécessité d'assurer la stabilité nationale : « Qui empêcherait les groupes rebelles d'attaquer Israël depuis cette région s'il n'y a pas de forces syriennes ? »

Sur le traitement des minorités religieuses depuis son arrivée au pouvoir, al-Charaa a adopté un discours d'apaisement tout en minimisant les tensions. Selon lui, certains groupes instrumentaliseraient leur appartenance religieuse pour justifier des revendications d'indépendance ou d'autonomie.

« En Syrie, nous vivons en coexistence avec différents groupes religieux depuis 1 400 ans. Cette diversité perdure », a-t-il affirmé, avant de comparer la période de transition actuelle à celle des États-Unis après la guerre de Sécession.

« Nous sommes dans la phase de reconstruction de l'État et de rétablissement du système juridique », a-t-il conclu, reconnaissant toutefois que « l'histoire n'est pas terminée » et que des problèmes persistent.